Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Carlos Sainz Jr sur son avenir chez Ferrari !

Publié le 17 juin 2021 à 11h35 par La rédaction

Alors que le Grand Prix de France débute vendredi avec les essais libres, Carlos Sainz Jr et toute l’équipe Ferrari voudront faire bonne impression ce week-end. Avant cela, le pilote espagnol s’est exprimé sur son avenir chez l’écurie italienne.

Arrivée cette année chez Ferrari, Carlos Sainz Jr ne réalise pas le début de saison idéal à l’image de son écurie. Avant le début du Grand Prix de France, il pointe à la 7ème place au classement général. Une place sûrement bien loin de ses objectifs, pour celui qui ne semble pas encore épanoui chez Ferrari. Le pilote espagnol s’est d’ailleurs exprimé avant son week-end en France sur sa situation avec l’écurie italienne.

« Alors, à l’avenir, je veux faire partie de cette équipe »