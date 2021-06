Formule 1

Formule 1 : Une carrière en politique pour Hamilton après sa retraite ? Il répond !

Publié le 16 juin 2021 à 19h35 par La rédaction

Lewis Hamilton est conscient qu'il se rapproche de plus en plus de la fin de sa carrière en Formule 1. Le Britannique commence donc à songer à sa reconversion. Mais une chose est sûre, il ne se dirigera pas en politique.

À 36 ans, Lewis Hamilton continue de se battre pour un huitième titre de champion du monde de Formule 1. Néanmoins, la tâche s’annonce plus compliquée cette année au vu de la concurrence de Max Verstappen et Red Bull. Néanmoins, malgré son âge, le Britannique tient bon, en prouve sa deuxième place au classement des pilotes, à quelques points du Néerlandais. Mais Lewis Hamilton n’est pas éternel et il le sait, la retraite se rapproche de plus en plus. Le pilote de Mercedes penserait à sa reconversion après sa carrière en Formule 1. Mais une chose est sûre, il ne se dirigera pas vers la politique.

« Je ne suis pas bon en politique ! »