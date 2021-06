Formule 1

Formule 1 : Les révélations de Max Verstappen avant le Grand Prix de France !

Publié le 17 juin 2021 à 14h35 par La rédaction

Alors que le Grand Prix de France démarre vendredi avec les essais libres, Max Verstappen compte bien conserver sa place de leader au classement général ce week-end. Le pilote néerlandais s’est exprimé ce jeudi sur la course qui arrive, mais aussi la compétition intense avec Mercedes.

Le Grand Prix de France commence avec les essais libres vendredi, et Max Verstappen espère bien se rattraper de Bakou. Après avoir abandonné en Azerbaïdjan, le pilote Red Bull veut cette fois-ci performer pour garder sa place de leader au classement général devant Lewis Hamilton, et pourquoi pas augmenter son avance. Le Néerlandais s’est exprimé avant le début de son week-end sur la bataille avec Mercedes, et semble confiant.

« Nous pouvons être rapides ici et les battre »