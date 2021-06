Formule 1

Formule 1 : La satisfaction de Max Verstappen après les essais libres en France !

Publié le 18 juin 2021 à 21h35 par La rédaction

Après une première séance d’essais libres dominée par Mercedes, Max Verstappen et Red Bull sont sortis en tête de la deuxième ce vendredi après-midi au Castellet. En confiance pour les qualifications samedi, le pilote néerlandais s’est exprimé sur sa performance du jour en France.

Alors que le Grand Prix de France a débuté ce vendredi avec les essais libres, Max Verstappen a dominé la deuxième séance dans l’après-midi. Une performance qui met en confiance le leader au classement général, avant de prendre part ce samedi aux qualifications. Sur une piste où les monoplaces Red Bull ne seront pas forcément les plus à l’aise, Max Verstappen essayera de se rattraper de son abandon à Bakou. Le pilote néerlandais s’est d’ailleurs exprimé sur sa belle journée au Castellet.

« Je pense que dans l’ensemble, la journée s’est bien déroulée »