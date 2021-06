Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen analyse ses bonnes performances !

Publié le 18 juin 2021 à 15h35 par La rédaction

Avant de prendre part au Grand Prix de France ce week-end au Castellet, Max Verstappen a évoqué les ingrédients pour être performant en Formule 1.

Max Verstappen le dit lui-même, il est à son meilleur niveau de pilotage cette saison. Actuellement leader au classement général devant Lewis Hamilton, le pilote de l'écurie Red Bull croit plus que jamais au titre de champion du monde. Cette année, sa monoplace lui permet de rivaliser avec Mercedes. Sur les circuits de Formule 1 depuis ses 17 ans, le Néerlandais a désormais accumulé l'expérience pour lui permettre de rêver à la victoire finale.

« Il faut beaucoup de paramètres pour être performant »