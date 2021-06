Formule 1

Formule 1 : L'annonce de Max Verstappen sur son avenir !

Publié le 19 juin 2021 à 13h35 par La rédaction

Leader du classement général des pilotes, Max Verstappen est l'un des sérieux prétendants au titre de champion du monde cette saison. Le Néerlandais a d'ailleurs affirmé que si Red Bull poursuivait dans cette voie là, il pourrait y rester toute sa carrière.

Pour sa septième saison en Formule 1, Max Verstappen n’aurait pas pu rêver mieux. Red Bull ayant rattrapé son retard sur Mercedes au niveau de sa monoplace, le Néerlandais arrive à concurrencer Lewis Hamilton pour le titre de champion du monde. Mieux encore, le pilote de 23 ans est leader du classement général. Son équipe, elle, est en tête du championnat des constructeurs avec une avance de presque 30 points sur son rival. Cette saison, Max Verstappen se sent pleinement épanoui chez Red Bull, et il l’a bien fait savoir à travers un message fort.

« Si tout continue comme ça, je n’ai pas de raison de changer d’équipe »