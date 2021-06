Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc affiche ses ambitions avec Ferrari !

Publié le 19 juin 2021 à 11h35 par T.M.

En dépit des performances de sa Ferrari, Charles Leclerc a des difficultés à faire jeu égal avec les pilotes Mercedes ou encore Red Bull. Néanmoins, le Monégasque ne désespère pas.

Auteur de belles performances cette saison, mais n’ayant gagné aucun Grand Prix, Charles Leclerc est actuellement 5ème au championnat du monde derrière Max Verstappen, Lewis Hamilton, Sergio Pérez et Lando Norris. Rêvant un jour d'être le meilleur pilote et être sacré champion du monde, le pilote Ferrari ne peut actuellement pas prétendre à cette distinction, la Scuderia ne faisant pas le poids face aux meilleures écuries. Néanmoins, cela pourrait changer la saison prochaine avec les nouveaux règlements et Leclerc compte bien être présent dans la bataille.

« La seule chose que j'ai en tête c'est renouer avec le succès »