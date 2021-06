Formule 1

Formule 1 : L’aveu de Charles Leclerc après les essais libres en France !

Publié le 18 juin 2021 à 23h35 par La rédaction

Ce vendredi se déroulaient les premières séances d’essais libres du Grand Prix de France, et Charles Leclerc n’a pas réalisé la performance qu’il souhaitait. Loin derrière les Mercedes et Max Verstappen, le pilote monégasque s’est exprimé après cette première journée décevante.

Alors que le Grand Prix de France débutait ce vendredi avec les essais libres, Charles Leclerc n’a pas convaincu sur sa Ferrari et s’est placé derrière ses concurrents. Sur le circuit Paul Ricard, le pilote monégasque n’a pas semblé être le plus à l’aise et devra dès samedi augmenter son niveau lors des qualifications. Charles Leclerc s’est exprimé après ce vendredi plutôt décevant, et positive sur sa performance.

« Notre performance d’aujourd’hui n’était pas mauvaise »