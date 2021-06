Formule 1

Formule 1 : Le patron d’Alpine s’enflamme pour Esteban Ocon !

Publié le 18 juin 2021 à 18h35 par La rédaction

Après avoir récemment prolongé avec Alpine, Esteban Ocon assure son avenir en Formule 1. Plutôt performant sur ce début de saison, le pilote tricolore a reçu les compliments de son patron, Laurent Rossi.

C’est officiel, Esteban Ocon a prolongé chez Alpine en signant un contrat de trois années supplémentaires. Le pilote tricolore assure donc son avenir en Formule 1 dans une écurie française qui lui fait confiance. Un mariage parfait qui concorde avec des résultats plutôt positifs pour Esteban Ocon en ce début de saison. Alors que le Grand Prix de France a démarré ce vendredi avec les essais libres, Laurent Rossi, patron d’Alpine, a encensé Esteban Ocon.

« C’est un gars génial à avoir dans l’équipe »