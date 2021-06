Formule 1

Formule 1 : La joie de Max Verstappen après sa victoire en France !

Publié le 20 juin 2021 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 20 juin 2021 à 20h44

Max Verstappen a ce dimanche, assumé son statut de leader au classement général en remportant le Grand Prix de France. À la bataille avec son dauphin Lewis Hamilton, le pilote Red Bull s’est exprimé après la course sur sa victoire dans la douleur.

Après sa pole position samedi, Max Verstappen a assuré au Castellet ce dimanche, en terminant premier du Grand Prix de France. Une victoire dans la douleur pour le pilote Red Bull, qui a dû batailler jusque dans les derniers tours avec son rival Lewis Hamilton. Un soulagement donc et une belle opération pour le Néerlandais qui augmente son avance sur le Britannique au classement général. Max Verstappen s’est d’ailleurs exprimé après la course, et n’a pas caché sa joie.

« Nous avons dû travailler pour ça mais ça a payé »