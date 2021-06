Formule 1

Formule 1 : La satisfaction de Pierre Gasly avant le Grand Prix de France !

Publié le 20 juin 2021 à 11h35 par La rédaction

Ce dimanche, Pierre Gasly s'élancera à la sixième place au départ du Grand Prix de France. À domicile, le pilote français aura à cœur de réaliser une grande course sur le circuit Paul Ricard.

Pierre Gasly est très satisfait de sa sixième place. Le pilote de l'écurie AlphaTauri a produit une grosse performance samedi lors des qualifications. Le Français a fait preuve d'une grande maîtrise en réalisant son meilleur temps dans un ultime tour en Q3. Après une belle troisième place lors du dernier Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou, Pierre Gasly voudra continuer sur sa lancée à domicile. Lors de sa dernière course en France en 2018, Gasly avait atteint la dixième place au Castellet.

« La stratégie sera la clé »