Formule 1

Formule 1 : La réaction de Lewis Hamilton après sa défaite au Grand Prix de France !

Publié le 20 juin 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 20 juin 2021 à 18h41

Sur le circuit Paul Ricard ce dimanche, Lewis Hamilton n’a pas réussi à contenir son rival Max Verstappen et devra se contenter d’une deuxième place en France. Le pilote Mercedes s’est exprimé en sortie de Grand Prix sur sa performance.

Après un week-end en France mitigé, Lewis Hamilton a sauvé les meubles ce dimanche au Castellet en terminant à la deuxième position juste derrière Max Verstappen. Une bonne performance au vu de la forme moyenne de Mercedes, mais qui laisse le pilote Red Bull prendre encore un peu plus d’avance sur Lewis Hamilton au classement général. Le pilote britannique s’est exprimé après la course sur sa prestation et semble plutôt satisfait.

« Ils ont juste été les meilleurs tout le week-end »