Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Verstappen après sa pole position en France !

Publié le 19 juin 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 19 juin 2021 à 18h36

Alors que les qualifications du Grand Prix de France se tenaient ce samedi, Max Verstappen réalise la bonne opération en prenant la pole position. Le pilote Red Bull, qui partira donc dimanche en première ligne, s’est exprimé sur sa performance.

Max Verstappen continue à faire les beaux jours de Red Bull, ce samedi, le pilote néerlandais a pris la pole position au Castellet lors du Grand Prix de France, et s’élancera donc en première ligne dimanche. En s’imposant devant les deux Mercedes, Max Verstappen envoie un message fort à ses concurrents et se facilite la tâche pour la course dimanche. Leader au classement général, le pilote Red Bull compte bien conserver sa place au Castellet, et s’est exprimé après sa belle prestation.

« Obtenir la pole position est vraiment sympa ici face à Mercedes »