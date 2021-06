Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc se confie sur sa relation avec Carlos Sainz Jr !

Publié le 19 juin 2021 à 15h35 par T.M.

Depuis cette saison, Charles Leclerc fait la paire avec Carlos Sainz Jr chez Ferrari. Et entre les deux pilotes, cela se passe plutôt bien.

A l’intersaison, les choses ont changé du côté de Ferrari. En effet, alors que la Scuderia sortait d’un exercice compliqué, le choix a été pris de ne pas continuer avec Sebastian Vettel. Arrivé au terme de son contrat, l’Allemand a fait ses valises et a depuis rebondi chez Aston Martin. Et pour le remplacer, Ferrari a fait venir Carlos Sainz Jr en provenance de McLaren. Désormais, l’Espagnol est donc le coéquipier de Charles Leclerc et entre les deux pilotes, c’est loin d’être la guerre.

« Il est super cool »