Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Max Verstappen sur la progression de Red Bull !

Publié le 29 juin 2021 à 9h35 par La rédaction

Distancé ces dernières années par Mercedes, Red Bull est revenu au premier plan cette année après notamment les très bonnes performances de Max Verstappen. Leader au classement général et vainqueur des deux dernières courses, le pilote néerlandais s’est exprimé sur la marge de progression qu’il reste encore à son écurie.

Après s’être imposé au Grand Prix de Styrie dimanche, Max Verstappen confirme son excellente forme et accroît de nouveau son avance au classement général. Le pilote néerlandais est désormais le favori pour le titre de champion du monde, et semble dur à rattraper pour ses concurrents. Red Bull revient donc au premier plan en Formule 1, et arrive enfin à devancer Mercedes, qui dominait depuis 2013. Max Verstappen s’est exprimé sur les bonnes performances de Red Bull cette saison, mais sait qu’il possède encore une vraie marge de progression.

« Je veux toujours essayer de progresser chaque week-end »