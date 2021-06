Formule 1

Formule 1 : Les mots de Verstappen après sa victoire au Grand Prix de Styrie !

Publié le 27 juin 2021 à 17h35 par La rédaction

Après sa pole position samedi, Max Verstappen a confirmé sa domination ce dimanche lors du Grand Prix de Styrie en terminant premier. Le pilote Red Bull a contrôlé le rythme de la course et n’a jamais semblé en difficulté. Le Néerlandais s’est exprimé après sa nouvelle victoire d’un Grand Prix.

Max Verstappen semble difficile à battre cette saison, et il l’a encore prouvé ce dimanche en remportant plutôt facilement le Grand Prix de Styrie. Le pilote Red Bull a dominé le week-end en Autriche après avoir pris la pole position samedi, et augmente son avance de leader au classement général. Premier devant Lewis Hamilton ce dimanche comme en France, le Néerlandais espère continuer sur sa lancée pour prendre une sérieuse option sur le championnat du monde. En sortie de Grand Prix, Max Verstappen s’est exprimé sur sa nouvelle victoire.

« Je suis convaincu que nous pouvons à nouveau faire du bon travail »