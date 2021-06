Formule 1

Formule 1 : La frustration de Ricciardo avant le Grand Prix de Styrie !

Publié le 27 juin 2021 à 13h35 par La rédaction

Samedi, Daniel Ricciardo n'a pas réussi à faire mieux qu'une 13ème place lors des qualifications pour le Grand Prix de Styrie. Une situation frustrante pour le pilote McLaren.

Daniel Ricciardo ne comprend pas. Après une journée satisfaisante lors des essais libres vendredi, l'Australien a vécu une journée calvaire pour les qualifications au Grand Prix de Styrie. Ricciardo n'a jamais réussi à maîtriser sa monoplace. Alors que son coéquipier de chez McLaren Lando Norris partira de la troisième place, Daniel Ricciardo sera lui bien derrière en démarrant la course de la 13ème position. Une performance très frustrante pour le pilote australien, qui n'arrive pas à trouver une explication à cette déconvenue.

« Évidemment je ne suis pas heureux »