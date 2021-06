Formule 1

Formule 1 : Alain Prost se prononce sur les performances de Fernando Alonso !

Publié le 25 juin 2021 à 11h35 par La rédaction

Arrivé cette saison chez Alpine après deux ans d'absence en Formule 1, Fernando Alonso réalise un début de saison satisfaisant. Huitième lors du dernier Grand Prix en France, le pilote espagnol semble monter en puissance.

Après un début de saison mitigé, Fernando Alonso a pris ses marques chez Alpine. L'ancien champion du monde en 2005 et 2006 avait besoin d'un temps d'adaptation après s'être retiré des circuits de Formule 1 en 2018. Sur le circuit Paul Ricard au Grand Prix de France, l'Espagnol a fait forte impression en accrochant une huitième place. Le pilote de 39 ans avait déjà marqué les esprits lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan en terminant sixième, après avoir réalisé quatre dépassements dans l'avant-dernier tour. Ce retour en force de Fernando Alonso a conquis l'ancien champion du monde français Alain Prost, aujourd'hui directeur non exécutif de l'écurie Alpine.

« Fernando Alonso est de retour »