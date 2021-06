Formule 1

Formule 1 : Le terrible constat de Fernando Alonso...

Publié le 23 juin 2021 à 22h35 par La rédaction

Conscient de la valeur de son Alpine, Fernando Alonso estime que la hiérarchie ne bougera plus beaucoup d'ici la fin de la saison et qu'il continuera donc à se battre pour marquer quelques points.

De retour en Formule 1 cette saison, Fernando Alonso monte en puissance depuis quelques courses. D'abord dominé par son coéquipier chez Alpine, Esteban Ocon, le double Champion du monde vient d'obtenir deux solides résultats avec une sixième place à Bakou suivie d'une huitième au Grand Prix de France. Cependant, Fernando Alonso est conscient du niveau de sa monoplace et estime que la hiérarchie n'évoluera quasiment plus, d'autant plus que la plupart des écuries se concentrent déjà sur 2022 et les changements de réglementation. Par conséquent, le pilote espagnol estime qu'il continuera à se mettre pour marquer quelques points jusqu'à la fin de la saison.

«Nous allons continuer à nous battre entre la huitième et la douzième place»