Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Mercedes sur sa lutte pour le titre contre Red Bull !

Publié le 22 juin 2021 à 11h35 par La rédaction

S'étant incliné sur la fin du Grand Prix de France face à Max Verstappen, Lewis Hamilton a vu Red Bull prendre le large au classement. Néanmoins, l'équipe Mercedes est persuadée qu'elle peut battre l'écurie autrichienne si elle affiche son meilleur niveau jusqu'à la fin de la saison.

Ce dimanche, lors du Grand Prix de France, Mercedes s’est incliné en toute fin de course en voyant Lewis Hamilton se faire dépasser dans les derniers tours par Max Verstappen. De plus, Sergio Pérez a également terminé en meilleure position que Valtteri Bottas, synonyme de points supplémentaires pour l’écurie autrichienne, qui creuse de plus en plus l’écart avec l’équipe allemande au classement constructeur. Au niveau des pilotes, Max Verstappen distance de plus en plus Lewis Hamilton, le Néerlandais étant annoncé comme l’un des favoris au titre de champion du monde. Néanmoins, Mercedes a toujours espoir, et ce n’est pas Andrew Shovlin qui dira le contraire.

« Si nous donnons le meilleur de nous-mêmes, nous pouvons les battre et nous pouvons gagner le championnat »