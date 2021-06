Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Sergio Pérez après le Grand Prix de France !

Publié le 21 juin 2021 à 10h35 par La rédaction

Troisième du Grand Prix de France ce dimanche, Sergio Pérez a affirmé qu'il aurait pu être plus haut au classement, devant Lewis Hamilton, s'il y avait eu quelques tours en plus.

Nouveau Grand Prix et nouvelle victoire pour Red Bull. Ce dimanche, en France, Max Verstappen a signé un nouveau succès lui permettant de creuser l’écart avec Lewis Hamilton pour le titre de champion du monde. Mais l’écurie autrichienne peut également être fière de Sergio Pérez. Encore sur le podium avec une troisième position, le Mexicain permet à son équipe d’inscrire des points supplémentaires au classement constructeur. Néanmoins, pour le pilote de 31 ans, il s’en est fallu de peu pour Mercedes, qui aurait pu voir son élément star être plus bas au classement sur le circuit Paul Ricard.

« Je pense que, oui, il nous a manqué quelques tours pour avoir Lewis aussi »