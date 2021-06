Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen reçoit un message... de Kylian Mbappé !

Publié le 20 juin 2021 à 22h35 par La rédaction mis à jour le 20 juin 2021 à 22h38

Alors qu’il vient de remporter le Grand de Prix de France ce dimanche, Max Verstappen s’est vu féliciter sur les réseaux sociaux par la star du football français, Kylian Mbappé. Le pilote Red Bull qui a imité la célébration du joueur du PSG après sa victoire n’est pas passé inaperçu.

Max Verstappen a ce dimanche, réalisé un gros coup en remportant le Grand Prix de France au Castellet. Le pilote Red Bull, vainqueur devant Lewis Hamilton, augmente son avance au classement général sur le pilote britannique et conforte sa place de leader. À l’aise tout le week-end sur le circuit Paul Ricard, Max Verstappen confirme de course en course son nouveau statut de prétendant sérieux au titre de champion du monde. Après sa victoire, le Néerlandais s’est fait remarquer en imitant la célébration bien connue de Kylian Mbappé. L’attaquant français, actuellement à l’Euro, lui a répondu.

Mbappé félicite Verstappen