Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Fernando Alonso envoyé à Ferrari !

Publié le 23 juin 2021 à 12h35 par La rédaction

Arrivé cette saison chez Alpine, Fernando Alonso réalise à l’image de son écurie un début de saison correct en Formule 1. Huitième lors du dernier Grand Prix en France, le pilote espagnol semble trouver ses marques petit à petit. Ce dernier s’est exprimé récemment sur le duel entre Alpine et Ferrari.

Alors que les premières courses étaient plutôt compliquées du côté d’Alpine cette saison, l’écurie française semble de plus en plus à l’aise et monte en puissance. À l’image de Fernando Alonso, qui a fini huitième du dernier Grand Prix en France, Alpine prend ses marques et espère pouvoir continuer sur sa bonne lancée. Arrivé cette année dans l’écurie, Fernando Alonso a encore de beaux restes même à 39 ans, et s’est exprimé avant d’aller en Autriche, sur leur duel avec Ferrari.

« On a la chance de se battre avec eux, ce qui est toujours agréable »