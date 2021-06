Formule 1

Formule 1 : George Rusell affiche sa joie après sa performance au Grand Prix de France !

Publié le 21 juin 2021 à 16h35 par La rédaction

Dimanche, George Russell a terminé à la douzième place du Grand Prix de France. Pour le pilote britannique de l'écurie Williams, cette course est une grande satisfaction.

Ça va mieux chez Williams. L'écurie britannique n'a toujours pas marqué le moindre point cette saison, mais se rapproche du top 10 en course. Sur le circuit Paul Ricard, George Russell a assumé son statut de futur grand en Formule 1. Après un début de course compliqué, le pilote de 23 ans a su garder la tête froide. Dans un Grand Prix où aucun concurrent n'a abandonné, George Rusell a réussi à accrocher la 12ème place. Grâce à cette performance, l'écurie Williams double Haas au classement des constructeurs et se hisse à la 9ème position.

« C'est notre meilleure course avec Williams »