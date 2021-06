Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Pierre Gasly avant le Grand Prix de Styrie !

Publié le 23 juin 2021 à 9h35 par La rédaction

Après sa septième place sur le circuit Paul Ricard en France dimanche dernier, Pierre Gasly affiche une confiance totale avant de débarquer en Autriche pour les deux prochaines courses. Le pilote d’AlphaTauri s’est exprimé avant le Grand Prix de Styrie sur ses ambitions.

Huitième au classement général après le Grand Prix de France, Pierre Gasly déjoue tous les pronostics en ce début de saison sur son AlphaTauri. Auteur d’une septième position dimanche sur le circuit Paul Ricard au Castellet, le pilote tricolore continue de marquer des points course après course alors que personne ne l’attendait à ce niveau. Une confiance donc qui s’installe pour Pierre Gasly, qui s’est exprimé avant le Grand Prix de Styrie, et n’a pas caché ses ambitions pour les deux prochaines courses en Autriche.

« Nous devons continuer à pousser comme ça »