Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton livre son analyse du Grand Prix de Styrie !

Publié le 22 juin 2021 à 22h35 par La rédaction

Après sa défaite dans les derniers instants du Grand Prix de France dimanche dernier, Lewis Hamilton a déjà les yeux rivés sur la prochaine course.

Lewis Hamilton veut se relancer sur les terres de Red Bull. Ce week-end, c'est en Autriche qu'aura lieu le Grand Prix de Styrie. Le pilote de Mercedes aura fort à faire sur le Red Bull Ring, aux caractéristiques communes du circuit Paul Ricard en France. De son côté, Max Verstappen va tout faire pour briller à domicile. Hamilton lui, veut se ressaisir, après ne pas avoir remporté une course pour la troisième fois consécutive, une première depuis 2019. Pour le Britannique, Mercedes a désormais du retard sur la monoplace de Red Bull.

« Les Red Bull sont favoris »