Formule 1

Formule 1 : Le coup de gueule de Charles Leclerc après le Grand Prix de France !

Publié le 21 juin 2021 à 12h35 par La rédaction

Après un Grand Prix de France catastrophique pour Ferrari dimanche, Charles Leclerc avait du mal a cacher sa colère.

Ferrari a sombré sur le circuit Paul Ricard. Alors que l'écurie italienne espérait marquer des points lors du Grand Prix de France, Carlos Sainz et Charles Leclerc n'ont même pas réussi à atteindre le top 10. Si le pilote espagnol a terminé à une décevante 11ème place, le bilan de la journée est encore plus catastrophique pour Charles Leclerc. Dans une course cauchemardesque, le Monégasque n'a jamais pu lutté face à l'usure rapide de ses pneus. Ainsi, le pilote de Ferrari termine à la 16ème place, bien loin du top 4 accroché lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan le 6 juin dernier.

« Il va vraiment falloir qu'on bosse »