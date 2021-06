Formule 1

Formule 1 : Verstappen, Mercedes... Le message fort de Red Bull sur la course au titre !

Publié le 22 juin 2021 à 13h35 par La rédaction

Victorieux de Lewis Hamilton sur le fil lors du Grand Prix de France ce dimanche, Max Verstappen est désormais vu comme le favori pour le titre de champion du monde. Au sein de chez Red Bull, sauf problèmes techniques, on voit mal comment le Néerlandais pourrait échapper à son premier sacre de sa carrière.

Lors du Grand Prix de France ce dimanche, Max Verstappen s’est imposé sur le fil en dépassant Lewis Hamilton dans les derniers tours de la course. Cette victoire sur le circuit Paul Ricard lui permet de creuser un peu plus l’écart avec le Britannique au classement général de la Formule 1. Désormais, le Néerlandais semble être le favori pour le titre de champion du monde, bien devant le pilote de Mercedes. Chez Red Bull, en interne, on a du mal à envisager comment Max Verstappen pourrait ne pas être sacré cette saison.

« Seuls des problèmes techniques peuvent empêcher Max de gagner »