Formule 1

Formule 1 : McLaren, Ferrari… Le message clair d’Alonso sur les ambitions d’Alpine !

Publié le 21 juin 2021 à 23h35 par La rédaction

Interrogé sur la capacité d’Alpine à se battre pour le podium contre McLaren et Ferrari, Fernando Alonso a tenu à calmer les choses.

Pour son grand retour en Formule 1 au sein de l’écurie Alpine, Fernando Alonso commence petit à petit à reprendre ses marques dans la compétition reine du sport automobile. En effet, lors du Grand Prix de France ce week-end, le pilote espagnol a réussi à terminer la course à la huitième place, inscrivant ainsi quatre points. Fernando Alonso s’est distingué ce week-end en réalisant un départ canon, chose qui est l’un de ses secrets. Mais concernant les ambitions d’Alpine, l’Espagnol refuse pour l’instant de s’enflammer, et ce alors que certains observateurs considèrent que l’écurie française pourrait venir concurrencer McLaren et Ferrari pour la troisième place au championnat.

« Pour le moment nous sommes derrière AlphaTauri et Aston Martin »