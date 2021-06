Formule 1

Formule 1 : La déception de Charles après le Grand Prix de Styrie !

Charles Leclerc enchaine les performances irrégulières sur ce début de saison, à l’image de sa septième place ce dimanche, lors du Grand Prix de Styrie. Le pilote Ferrari s’est exprimé après sur sa prestation en demi-teinte.

Alors que Max Verstappen survole la compétition depuis le début de saison, Charles Leclerc, lui, est plutôt irrégulier sur sa Ferrari. Septième ce dimanche lors du Grand Prix de Styrie, le pilote monégasque réalise une nouvelle fois une performance loin de ses objectifs. Charles Leclerc peine à trouver de la stabilité et de la confiance dans sa voiture. Sa sixième place au classement général reflète bien cette idée d’irrégularité, qui ne doit pas du tout lui convenir. Le pilote Ferrari s’est exprimé après le Grand Prix de Styrie sur sa prestation mitigée.

« Malheureusement je me contente de cela »