Formule 1 : La satisfaction de Gasly après les qualifications en Autriche !

Publié le 26 juin 2021 à 23h35 par La rédaction

Pierre Gasly a une nouvelle fois réalisé la surprise ce samedi, lors des qualifications du Grand Prix de Styrie en obtenant le sixième meilleur temps. Le pilote tricolore s’élancera donc dimanche en 3ème ligne, et tentera de marquer encore des points au classement général. Le Français s’est montré satisfait après la journée de qualifications.

Alors que personne ne l’attend à ce niveau, Pierre Gasly continue d’impressionner chaque week-end, et réalise des performances bien au-dessus des attentes placées en lui. Ce samedi, lors des qualifications du Grand Prix de Styrie, le pilote AlphaTauri s’est placé à la sixième position. Un résultat qui confirme sa bonne forme et sa huitième place au classement général. Après sa belle performance du jour, Pierre Gasly s’est exprimé et a semblé plus que satisfait.

« Mais dans l’ensemble je suis très satisfait »