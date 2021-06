Formule 1

Formule 1 : Le manager de Pierre Gasly fait une annonce sur l'avenir du pilote !

Publié le 25 juin 2021 à 15h35 par La rédaction

Après une satisfaisante 7ème place sur le circuit Paul Ricard, Pierre Gasly a les yeux rivés sur le Grand Prix de Styrie de ce week-end. Très performant chez AlphaTauri, l'avenir du Français reste pour autant flou.

Pierre Gasly a changé de dimension. Huitième au classement général à l'issue du Grand Prix de France, le pilote français tire le maximum de son AlphaTauri. Depuis sa rétrogradation de Red Bull, Gasly enchaîne les bonnes performances. En septembre 2020, le Français avait remporté son premier Grand Prix à Monza. Le pilote français a réitéré un excellent résultat en atteignant la troisième place lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan le 6 juin dernier. Après avoir déçu lors de la saison 2019 avec Red Bull, Pierre Gasly a su rebondir chez AlphaTauri. Suffisant pour se questionner sur l'avenir du Français...

« Pierre préférerait être dans la Red Bull pour jouer aux avant-postes »