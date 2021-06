Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Sergio Pérez avant le Grand Prix de Styrie !

Publié le 24 juin 2021 à 14h35 par La rédaction

Après un nouveau podium en France, Sergio Pérez monte en régime de course en course et semble bien plus à l‘aise sur sa Red Bull. Le pilote mexicain s’est exprimé sur sa bonne forme avant le Grand Prix de Styrie, et espère continuer sur sa lancée.

Sergio Pérez semble avoir trouvé sa place chez Red Bull, et peut dorénavant montrer toute l’étendue de son talent. Après avoir remporté le Grand Prix d’Azerbaïdjan, le Mexicain a terminé troisième en France dimanche dernier. Des bonnes performances et surtout régulières, qui peuvent faire penser que Sergio Pérez a enfin passé un cap chez Red Bull. Le pilote mexicain s’est exprimé avant le Grand Prix de Styrie sur sa bonne forme, et ne compte pas s’arrêter là.

« Il est temps de regarder vers l’avenir »