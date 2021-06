Formule 1

Formule 1 : Bottas, Mercedes... Le message fort de Red Bull sur Sergio Pérez !

Troisième du Grand Prix de France, Sergio Pérez a parfaitement joué ses cartes pour faire déjouer la stratégie de Mercedes, permettant à Max Verstappen de s'imposer. Par conséquent, Red Bull a tenu à souligner l'importance du Mexicain en le comparant à Valtteri Bottas.

Lors du Grand Prix de France, Max Verstappen s’est imposé sur le fil en dépassant Lewis Hamilton dans les derniers tours de la course. Mais le Néerlandais a également pu compter sur l’appui de Sergio Pérez. En effet, le Mexicain aurait été l’une des raisons de l’échec de la stratégie de Mercedes sur le circuit Paul Ricard. Le pilote de 31 ans commence à avoir de plus en plus d’importance au sein de l’écurie autrichienne, en prouve ses récents résultats. Et cela n’est pas passé inaperçu au sein de chez Red Bull.

« Il est évident que Pérez fait un meilleur travail que Bottas actuellement »