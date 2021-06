Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Max Verstappen avant le Grand Prix de Styrie !

Publié le 24 juin 2021 à 10h35 par La rédaction

En tête au classement général avant de prendre part au Grand Prix de Styrie, Max Verstappen semble avoir toutes les cartes en main cette saison pour devenir champion du monde. Le pilote Red Bull s’est exprimé sur le statut de leader qu’il doit maintenant assumer.

Après sa victoire lors du Grand Prix de France dimanche dernier, Max Verstappen conforte encore plus sa place de leader au classement général. Le pilote Red Bull s’affirme cette année comme le sérieux prétendant au titre avec Lewis Hamilton, et fait de l’ombre au Britannique en ce début de saison. Avant de débuter son week-end en Autriche pour le Grand Prix de Styrie, Max Verstappen s’est exprimé sur ce nouveau statut de favori au titre.

« Vous devez croire en vos propres capacités et je crois que je suis le plus rapide »