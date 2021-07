Formule 1

Formule 1 : Red Bull se prononce sur la rivalité avec Mercedes !

1 juillet 2021

Alors que Mercedes domine la Formule 1 depuis maintenant plusieurs années, Red Bull arrive pour la première fois à concurrencer l’écurie allemande. Christian Horner, directeur de Red Bull, s’est exprimé sur la concurrence qu’offre son écurie cette saison.

Cette saison en Formule 1 n’est pas comme les autres puisque Mercedes ne domine plus comme avant. En effet, c’est aujourd’hui Max Verstappen et Red Bull qui font la course en tête au classement général. De la fraîcheur donc apportée par de jeunes pilotes, et par des écuries qui refont petit à petit leur retard technique sur Mercedes. Christian Horner, directeur de l’écurie Red Bull, s’est exprimé sur la rivalité naissante avec Mercedes, qui ne peut faire que du bien à la Formule 1.

« Cela fait longtemps qu’il n’y a pas eu de lutte en tête à chaque course »