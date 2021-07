Formule 1

Formule 1 : Verstappen dresse un bilan mitigé après sa pole en Autriche !

Publié le 3 juillet 2021 à 17h35 par La rédaction

Max Verstappen a décroché ce samedi sa troisième pole position consécutive. À l’aise sur le circuit du Grand Prix d’Autriche, le pilote Red Bull n’a pas eu à forcer son talent pour s’emparer du meilleur temps. Le Néerlandais qui partira donc en première ligne dimanche, s’est exprimé sur sa prestation du jour.

Les qualifications du Grand Prix d’Autriche prenaient place ce samedi après-midi, et pour la troisième fois d’affilée, Max Verstappen a décroché la pole position. Le pilote Red Bull est en totale confiance sur ces dernières semaines et semble intouchable. Vainqueur des deux dernières courses et leader au classement général, Max Verstappen espère ce dimanche continuer sur sa magnifique lancée. Le Néerlandais s’est exprimé après sa pole position ce samedi, et affiche malgré tout quelques regrets.

« Je suis bien sûr heureux d’être premier mais pas de la façon dont nous l’avons eu »