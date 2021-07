Formule 1

Formule 1 : La joie de Lando Norris après son podium au Grand Prix d'Autriche !

Publié le 5 juillet 2021 à 14h35 par La rédaction

En terminant troisième du Grand Prix d'Autriche, Lando Norris a impressionné tout le paddock. Une performance qui confirme l'excellente saison du Britannique, quatrième au classement général de Formule 1.

Lando Norris savoure. Alors qu'il partait pour la première fois de sa carrière en première ligne, le pilote de l'écurie McLaren a tenu bon en accrochant la troisième place du Grand Prix d'Autriche. Un podium d'autant plus spectaculaire pour le Britannique, qui termine juste devant son compatriote Lewis Hamilton. Pendant la course, le septuple champion du monde a exprimé son admiration pour le pilote de 21 ans, en déclarant à sa radio : « Quel super pilote ce Lando ! » Un compliment qui n'a pas laissé indifférent le principal concerné Lando Norris, fan absolu de Lewis Hamilton.

« J’ai été surpris de pouvoir tenir aussi longtemps devant Lewis »