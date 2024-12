Transfert : Malaise au PSG, Donnarumma a tranché pour son avenir !

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma a démarré les discussions avec sa direction pour prolonger. Toutefois, les négociations sont actuellement au point mort, comme l'a avoué l'agent du joueur : Enzo Raiola.

PSG : La prolongation de Donnarumma est au point mort

« Son contrat s'achève en 2026, on est dans un moment de réflexion sur certains aspects contractuels. On verra dans les prochains mois s'il y a de la fumée blanche. Mais pour le moment tout est en suspens. Dans une négociation, tout peut arriver, je ne peux pas faire de prévisions. On est dans une phase de stand-by. Un éventuel retour en Serie A ? Il ne faut jamais dire jamais, on ne peut pas savoir. On verra dans les années à venir. Pour le moment, il y a encore beaucoup de choses à faire cette saison, ensuite on verra bien », a révélé Enzo Raiola, le représentant de Gianluigi Donnarumma, lors d'un entretien accordé à Radio Sportiva.

Donnarumma préfère rester au PSG cet été

D'après les indiscrétions de L'Equipe, Gianluigi Donnarumma s'est interrogé sur son avenir à cause du management de Luis Enrique. En effet, le numéro 1 du PSG n'aurait jamais senti une confiance totale de la part de son entraineur. Et il aurait mal vécu la titularisation de Matvey Safonov contre le Bayern en Ligue des Champions (0-1, le 26 novembre). Malgré tout, Gianluigi Donnarumma ne compterait pas quitter le PSG lors du prochain mercato estival. A en croire le média français, le portier de 25 ans ne privilégie pas un départ. Son priorité serait de rester à Paris, où il se sent bien et est devenu un élément influent du vestiaire.