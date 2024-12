Mercato - PSG : Coup de théâtre pour cette signature, cette révolution ne passe plus !

Amadou Diawara

Depuis 2022, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi ne veut plus faire de folies pour les contrats de ses joueurs. En effet, Luis Campos propose désormais des bails avec une part de salaire variable en fonction du temps de jeu. Toutefois, cela coince pour la prolongation de Gianluigi Donnarumma à cause de cette nouvelle formule.

Depuis de longues semaines, Gianluigi Donnarumma est en discussion avec la direction du PSG pour prolonger. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026, le gardien numéro un parisien était parti pour rempiler à Paris. Toutefois, les négociations sont désormais au point mort, comme l'a avoué l'agent de Gianluigi Donnarumma.

Un coup de théâtre se profile au PSG ! 🤔 Un transfert avec Guardiola qui pourrait bouleverser la saison. Restez connectés !

➡️ https://t.co/o2ZkVusF8A pic.twitter.com/5zkD9t3ayJ — le10sport (@le10sport) December 21, 2024

Ça coince entre Donnarumma et le PSG

« Son contrat s'achève en 2026, on est dans un moment de réflexion sur certains aspects contractuels. On verra dans les prochains mois s'il y a de la fumée blanche. Mais pour le moment tout est en suspens. Dans une négociation, tout peut arriver, je ne peux pas faire de prévisions. On est dans une phase de stand-by. Un éventuel retour en Serie A ? Il ne faut jamais dire jamais, on ne peut pas savoir. On verra dans les années à venir. Pour le moment, il y a encore beaucoup de choses à faire cette saison, ensuite on verra bien », a reconnu Enzo Raiola, l'agent de Gianluigi Donnarumma au micro de Radio Sportiva.

Un salaire variable en fonction du nombre de matchs joués

Selon les informations de L'Equipe, Gianluigi Donnarumma et le PSG partagent toujours la volonté de prolonger leur engagement. Toutefois, les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les conditions de ce renouvellement de contrat, et ce, depuis plusieurs mois. En 2021, Gianluigi Donnarumma avait été l'un des derniers à signer un bail de l'« ancienne génération » au PSG. En effet, les hautes sphères parisiennes ne veulent plus offrir des contrats titanesques à leurs joueurs. Ainsi, depuis 2022, Luis Campos impose désormais une part de salaire variable en fonction du nombre de matches disputés, qui peut représenter jusqu'à un tiers des revenus. A en croire le média français, le conseiller football du PSG aurait fait cette proposition à Gianluigi Donnarumma, qui perçoit actuellement une somme proche de 10M€ annuels. Reste à savoir un terrain d'entente sera finalement trouvé.