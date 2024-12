Mercato : «Troublée», cette star va quitter le PSG à cause de Luis Enrique ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026, Gianluigi Donnarumma pourrait ne plus faire long feu au PSG. En effet, l'agent Enzo Raiola a jeté un énorme froid concernant l'avenir de son protégé à Paris. Alors qu'il n'a jamais senti une confiance totale de la part de Luis Enrique, Gianluigi Donnarumma pourrait quitter le PSG dès cet été.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Sous contrat jusqu'en 2026 avec le club de la capitale, le portier de 25 ans pourrait ne plus faire long feu à Paris.

PSG : Donnarumma se pose des questions sur son avenir

Lors d'un entretien accordé à Radio Sportiva, Enzo Raiola a fait un point sur l'avenir de Gianluigi Donnarumma au PSG. Et à en croire l'agent du gardien italien, sa prolongation est actuellement au point mort. « Son contrat s'achève en 2026, on est dans un moment de réflexion sur certains aspects contractuels. On verra dans les prochains mois s'il y a de la fumée blanche. Mais pour le moment tout est en suspens. Dans une négociation, tout peut arriver, je ne peux pas faire de prévisions. On est dans une phase de stand-by. Un éventuel retour en Serie A ? Il ne faut jamais dire jamais, on ne peut pas savoir. On verra dans les années à venir. Pour le moment, il y a encore beaucoup de choses à faire cette saison, ensuite on verra bien », a précisé Enzo Raiola.

Bayern-PSG : Donnarumma a mal vécu son statut de remplaçant

D'après les indiscrétions de L'Equipe, Gianluigi Donnarumma se poserait des questions quant à son futur au PSG à cause de Luis Enrique. En effet, le numéro 1 parisien n'aurait jamais senti une confiance totale de la part de son entraineur et du responsable des gardiens Borja Alvarez. Et aujourd'hui, il serait « troublé » de voir son statut être « écorné », et d'être mis en concurrence avec Matvey Safonov. S'il aurait compris le recrutement du Russe pour le challenger, Gianluigi Donnarumma aurait mal vécu le fait d'être son remplaçant contre le Bayern en Ligue des Champions (0-1, le 26 novembre). Si l'international italien ne prolonge pas, il faudra nécessairement considérer l'idée d'un départ cet été, et ce, pour éviter un transfert libre et gratuit le 1er juillet 2026. Affaire à suivre...