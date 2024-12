Tennis : Il a vécu un déchirement à cause d'Alcaraz !

Pierrick Levallet

Du haut de ses 21 ans, Carlos Alcaraz est déjà l’un des meilleurs joueurs du circuit ATP. L’Espagnol est considéré comme l’un des dignes héritiers de Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic. Il a d’ailleurs fait vivre un moment déchirant à Samuel Lopez, qui a été contraint de se séparer de Pablo Carreno Busta pour rejoindre l’équipe de Carlos Alcaraz.

Il ne fait aucun doute que Carlos Alcaraz est déjà l’un des meilleurs joueurs du circuit ATP. Numéro 3 mondial, l’Espagnol est considéré comme la relève du tennis espagnol après le départ à la retraite de Rafael Nadal. Pour évoluer au niveau où il est, le joueur de 21 ans s’entoure naturellement des meilleurs entraîneurs. Carlos Alcaraz a notamment enrôlé Samuel Lopez, qui a donc été contraint de se séparer de Pablo Carreno Busta après plusieurs années passées à ses côtés. Le coach a d’ailleurs raconté ce moment déchirant.

Tennis : Le «discours incroyable» de Nadal qui a bluffé Guardiola ! https://t.co/IdJDKfj6an pic.twitter.com/Z0wxtLhEeb — le10sport (@le10sport) November 29, 2024

«C’était très difficile de lui dire»

« La séparation avec Carreno Busta ? Il est évident que je ne pouvais pas lui dire une chose pareille au téléphone. La première chose à laquelle nous avons été confrontés a été cette conversation, c’était très difficile de lui dire. Je ne peux que le remercier pour sa réaction, parce qu’il ne s’y attendait pas non plus. Il s’est un peu figé, mais il a compris. Ce que je ne pouvais pas faire, c’était d’être avec Pablo et Carlos en même temps » a d’abord expliqué Samuel Lopez dans des propos rapportés par We Love Tennis.

«Je me suis dit que je devais le faire»

« C’était une décision prise en pensant à ma famille et à mon avenir professionnel. Pablo m’a dit de rester calme, que dans ma situation, il aurait fait la même chose. Après avoir longuement réfléchi, je me suis dit que je devais le faire. Non seulement parce que je suis avec Carlos (Alcaraz), mais aussi parce que je suis avec Juan Carlos (Ferrero), avec qui je partage la même façon de voir le tennis. Il le connaît mieux que quiconque après ces 6–7 années, j’étais là une fois, j’ai participé à quelques tournois, j’ai appris à le connaître, mais à une plus grande distance » a-t-il ensuite ajouté.