Tennis : «Nerveux», l'incroyable aveu de Nadal sur sa carrière

En mettant fin à sa carrière à 38 ans en cette fin d'année, Rafael Nadal laisse un héritage incroyable au monde du tennis, qu'il aura marqué pendant de nombreuses saisons. Le Majorquin est réputé pour son état d'esprit de guerrier sur le court. Ce qui contraste un peu avec sa manière d'être dans la vie de tous les jours. En effet, il est plutôt nerveux, abordant chaque match avec pas mal de stress.

Impressionnant de combativité tout au long de sa carrière, en particulier sur terre battue, Rafael Nadal a toujours fait preuve d'une humilité extraordinaire, qui lui a sans doute permis de prendre chaque adversaire à la même hauteur. Alors qu'il vient de terminer sa carrière en Coupe Davis, il s'est livré à propos de la manière de gérer l'approche des matches.

Nadal rongé par la nervosité

Depuis le début de sa carrière, Rafael Nadal a pris l'habitude de faire un discours élogieux à l'attention de son adversaire à chaque match, parce que le risque zéro n'existe pas. Une manière d'aborder les matches en se méfiant toujours de ce qui peut arriver. « Honnêtement, j’ai été nerveux avant chaque match que j’ai joué – cela ne vous quitte jamais. Tous les soirs avant un match, je me couchais avec le sentiment que je pouvais perdre (et aussi quand je me réveillais le matin !) Dans le tennis, la différence entre les joueurs est très mince, et entre les rivaux encore plus. Quand vous entrez sur le court, tout peut arriver, donc tous vos sens doivent être en éveil, en vie » explique-t-il dans une interview accordée à son sponsor Kia.

Une sensation unique

En réussissant à déployer un niveau de jeu exceptionnel pendant de longues années, Rafael Nadal sait que la préparation était un point important. « Ce sentiment, le feu intérieur et les nerfs, l’adrénaline de sortir et de voir un court plein, c’est une sensation qu’il est très difficile de décrire. C’est une sensation que seules quelques personnes peuvent comprendre, et quelque chose qui, j’en suis sûr, ne sera plus jamais le même maintenant que je prends ma retraite en tant que professionnel. Il y aura toujours ces moments en jouant des exhibitions et peut‐être d’autres sports aussi. Je participerai toujours aux compétitions et j’essaierai de donner le meilleur de moi‐même, mais ce ne sera pas la même sensation que de sortir devant les supporters dans n’importe quel stade » poursuit le Majorquin.