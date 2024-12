Mercato - OM : Après Aubameyang, il veut plomber le PSG !

Alexis Brunet

La saison dernière, l’OM a pu s’appuyer à de très nombreuses reprises sur Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais a réalisé une grande saison avec le club phocéen, mais il a décidé de s’engager avec Al-Qadsiah lors du mercato hivernal. Après avoir chipé PEA à Marseille, la formation saoudienne souhaiterait s’offrir Marcus Rashford, au nez et à la barbe du PSG.

L’été dernier, l’OM a décidé de tout changer en attaque. Le club phocéen a vendu de très nombreux joueurs comme Vitinha, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr ou bien Pierre-Emerick Aubameyang. Si les trois premiers n’ont pas été regrettés, ce n’est pas le cas du Gabonais, qui avait réalisé une saison de folie à 30 buts et 11 passes décisives.

Cherki au PSG : une surprise de taille se prépare ! Restez connectés pour découvrir qui pourrait bientôt le rejoindre. ⚽️

➡️ https://t.co/mSsG72EhvA pic.twitter.com/SyK2rlXTcB — le10sport (@le10sport) December 21, 2024

Aubameyang a cédé aux sirènes de l’Arabie saoudite

Si Vitinha, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye évoluent toujours dans les plus grands championnats européens, ce n’est pas le cas de Pierre-Emerick Aubameyang. L’ancien joueur d’Arsenal a décidé de s’offrir un dernier contrat juteux et il a donc rejoint le club d’Al-Qadsiah en Arabie saoudite. Le Gabonais fait partie des nombreux joueurs qui ont décidé de céder aux sirènes saoudiennes, comme Neymar, ou bien encore Karim Benzema.

Al-Qadsiah veut aussi Marcus Rashford

Al-Qadsiah possède donc Pierre-Emerick Aubameyang, mais un autre grand attaquant serait dans son viseur. Selon les informations de talkSport, la formation saoudienne aimerait également s’offrir Marcus Rashford. Ce dernier a affirmé dernièrement qu’il était possible qu’il quitte Manchester United cet hiver, mais d’autres formations ont coché son nom. C’est le cas d’Al-Ahli et d'Al-Ittihad. L’Anglais a également un prétendant en Europe, puisque le PSG serait aussi intéressé par ses services. Le club de la capitale a besoin d’un renfort en attaque cet hiver et Rashford fait partie des pistes chaudes. Reste à voir si le principal intéressé voudra continuer sa carrière dans un championnat de haut niveau ou s’il préférera signer un contrat juteux et rejoindre une destination plus exotique.