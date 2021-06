Formule 1

Formule 1 : L’aveu de Pierre Gasly sur son avenir !

Publié le 17 juin 2021 à 16h35 par La rédaction

Après son podium à Bakou, Pierre Gasly réalise un bon début de saison chez AlphaTauri, et espère continuer sur sa lancée ce week-end en France. Cependant, son avenir en Formule 1 reste toujours flou, et le pilote tricolore s’est exprimé sur le sujet ce jeudi.

Avant de débuter le Grand Prix de France ce week-end, Pierre Gasly arrive confiant après sa troisième place à Bakou. Le pilote d’AlphaTauri continue d’impressionner et performe bien au-delà de ses espérances, avec une huitième place au classement général. Cependant, au contraire de son compatriote Esteban Ocon qui a prolongé avec Alpine, et s’assure donc un avenir en F1, Pierre Gasly est dans le flou en ce qui concerne son futur. Que ce soit chez AlphaTauri, ou chez Red Bull, le français ne sait toujours pas ce qu’il adviendra de lui dans les années à venir en Formule 1. Pierre Gasly s’est d’ailleurs exprimé sur le sujet avant le début du Grand Prix de France.

« Je suppose que nous verrons dans les semaines à venir et les mois à venir »