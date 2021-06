Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly répond à Mercedes !

Publié le 10 juin 2021 à 18h35 par A.M. mis à jour le 10 juin 2021 à 18h37

Troisième à Bakou, Pierre Gasly a été encensé par tout le paddock, y compris par Mercedes. Le Français ne cache d'ailleurs pas sa joie.

C'est une scène qui n'est pas passée inaperçue sur la grille de départ de Bakou. Toto Wolff a adressé un petit mot à Pierre Gasly, auteur d'un début de saison très solide. Evidemment, il n'en fallait pas plus pour lancer les rumeurs les plus folles concernant une arrivée du Français chez Mercedes. Et la rumeur ne s'est pas calmée après la course puisque le pilote AlphaTauri a réussi à obtenir une magnifique troisième place à l'arrivée du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et le troisième podium de la carrière du Français a été saluée par... Mercedes ! « Félicitations Pierre pour ce podium aujourd’hui et bravo pour un excellent début de saison », a publié le compte officiel de l'écurie allemand. Et bien évidemment, cela enchante Pierre Gasly.

«Ça fait toujours plaisir»