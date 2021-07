Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso affiche ses ambitions pour 2022 !

Publié le 11 juillet 2021 à 11h35 par La rédaction

De retour cette saison sur les circuits de Formule 1 après deux ans d'absence, Fernando Alonso retrouve de bonnes sensations au volant de son Alpine. Et l'Espagnol a déjà la saison prochaine en tête.

À 39 ans, Fernando Alonso est toujours à un bon niveau en Formule 1. Dixième au dernier Grand Prix d'Autriche, l'Espagnol a de nouveau marqué des points pour le classement des constructeurs. Avant d'attaquer le circuit de Silverstone le week-end prochain, Alpine se retrouve septième avec 29 points. Malgré une année décevante de l'écurie française, Fernando Alonso a réussi à enchaîner quatre courses dans le top 10. Des performances qui laissent présager une bonne saison 2022 pour le double champion du monde, qui affiche clairement ses objectifs.

« Nous devons tout optimiser et être le plus proche possible de la perfection »