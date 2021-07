Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen se confie sur sa relation avec Lewis Hamilton !

Publié le 8 juillet 2021 à 10h35 par La rédaction

Vainqueur des trois dernières courses, Max Verstappen est en totale confiance sur sa Red Bull cette saison et s’envole vers son premier titre de champion du monde. Le pilote Néerlandais s’est exprimé sur sa relation et rivalité avec Lewis Hamilton, qui est de plus en plus forte chaque année.

Après sa victoire dimanche dernier sur le Grand Prix d’Autriche, Max Verstappen creuse encore une fois son écart au classement général avec Lewis Hamilton. Le pilote Red Bull semble inarrêtable cette saison en Formule 1 et s’envole de plus en plus vers son premier titre de champion du monde. Des performances impressionnantes ainsi qu’un concurrent direct en difficulté permettent à Max Verstappen de se positionner en tant que favori à la victoire finale. Le Néerlandais s’est d'ailleurs exprimé sur la relation qu’il entretient avec Lewis Hamilton.

« J’aime faire la course avec Lewis, on se donne toujours de l’espace »