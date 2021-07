Formule 1

Formule 1 : Le constat terrible de Mercedes après le Grand prix d’Autriche !

Publié le 7 juillet 2021 à 11h35 par La rédaction

Après une décevante quatrième place en Autriche, Lewis Hamilton s’éloigne de plus en plus de Max Verstappen au classement général. Andrew Sholvin, ingénieur de piste en chef chez Mercedes, s’est exprimé par rapport aux difficultés que connaît le Britannique sur sa voiture cette saison.

Au contraire des années précédentes, Mercedes et Lewis Hamilton sont bien loin de dominer la Formule 1 cette saison. En terminant à la quatrième place dimanche dernier lors du Grand Prix d’Autriche, le pilote britannique voit ses chances de titre diminuer. Alors que Max Verstappen fait largement la course en tête au classement général et semble en totale confiance, Lewis Hamilton est lui en difficulté sur sa voiture. Son ingénieur de piste en chef, Andrew Sholvin, s’est exprimé sur les problèmes rencontrés par Mercedes cette année.

« La voiture n’a pas bien fonctionné, et nous avons eu des dommages sur la voiture de Lewis »