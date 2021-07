Formule 1

Formule 1 : Gasly évoque le nouveau système de qualifications à Silverstone !

Publié le 10 juillet 2021 à 20h35 par La rédaction

Alors qu’il réalise une bonne saison en Formule 1, Pierre Gasly s’est exprimé sur le nouveau système de qualifications qui va être testé lors des trois prochains Grand Prix. Le pilote AlphaTauri attend de voir ce que cela va donner à Silverstone avant d’établir un avis définitif.

Neuvième au classement général, Pierre Gasly réalise une très bonne saison en Formule 1 au volant de son AlphaTauri. Si son avenir chez Red Bull semble encore dans le flou, le pilote tricolore continue à bien performer et à prendre du plaisir sur les circuits. Comme tous les autres pilotes de F1, Pierre Gasly va découvrir à Silverstone le nouveau système de qualifications mis en place par la FIA. Un test sur trois week-ends cette année qui pourrait se révéler tout autant positif que négatif. Pierre Gasly s’est exprimé sur cette nouvelle expérience à venir.

« Mais je pense que nous devrons faire le point après ces trois week-ends »